Fesco начала поставки замороженных продуктов в Оман

Первая партия российских замороженных продуктов питания доставлена из Новороссийска в Оман. Об этом сообщает пресс-служба транспортной группы Fesco.

Оператором перевозки выступила дочерняя компания «Дальрефтранс», специализирующаяся на транспортировке скоропортящихся грузов. В первом контейнере весом 25,5 т находились мясные полуфабрикаты. Груз доставили автотранспортом из Брянска в Новороссийск, затем на контейнеровозе по линии Fesco Indian Line West — в порт Джебель-Али (ОАЭ), откуда он был направлен в конечную точку — порт Сохар.

В компании отмечают, что страны Персидского залива демонстрируют высокий спрос на российскую продукцию, поэтому Fesco расширяет географию поставок.

В 2025 году «Дальрефтранс» уже отправлял продукцию из Новороссийска в Катар и Кувейт, а также впервые организовал обратные перевозки — доставку фиников из Джебель-Али в Россию.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что объем контейнерных перевозок между Новороссийском и Турцией в первом полугодии 2025 года составил 11,5 тыс. TEU.

Анна Гречко