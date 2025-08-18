Axios: гарантии безопасности Киеву могут включать отправку войск США на Украину

Гарантии безопасности для Украины могут включать в себя размещение на территории страны американских войск, пишет Axios со ссылкой на одного из советников президента США Дональда Трампа.

Еще один советник заявил изданию, что вопрос гарантий безопасности для Украины пока не решен и «вести переговоры в прессе мы не будем». Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предоставление гарантий со стороны Вашингтона «было бы очень важным шагом».

Канцлер Германии Фридрих Мерц в выходные заявил, что США готовы вместе с ЕС предоставить Украине гарантии безопасности. Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что гарантии могут включать «воздушное прикрытие». По информации CNN, Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС предоставление гарантий «по типу» пятой статьи Устава НАТО. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну из стран-участниц считается нападением на блок. Канал указывал, что НАТО в гарантиях непосредственно участвовать не будет.