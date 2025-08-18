Bloomberg: Гарантии безопасности Киеву могут включать «воздушное прикрытие»

Западные страны продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности для Киева, которые пока не сформированы в конкретный план, сообщает Bloomberg. По словам источников, среди рассматриваемых вариантов — обеспечение «воздушного прикрытия».

Собеседники агентства отметили, что уже обсуждалась возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных тем, что закреплены в 5-й статье Устава НАТО. Она обязывает страны-участницы защищать друг друга в случае нападения. Однако источники Bloomberg предупредили, что создание повторяющего этот принцип коллективной обороны механизма будет сопряжено с серьезными трудностями.

В качестве альтернативы рассматривается модель поддержки, основанная на обязательствах США, а также на ранее согласованных планах Великобритании и Франции, говорится в публикации. Эти планы предусматривают предоставление «сил поддержки», проведение мониторинговых мероприятий и организацию «воздушного прикрытия».

После саммита президентов РФ и США на Аляске корреспондент The Economist со ссылкой на источник утверждал, что было достигнуто предварительное соглашение о «прекращении огня в воздухе».