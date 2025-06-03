В Ростове на 0,5% снизилась стоимость вторичного жилья

В Ростове-на-Дону с апреля по май на 0,5% снизилась стоимость вторичного жилья и составила 123 тыс. руб. за один кв.м. Об этом сообщает пресс-служба Яндекс. Недвижимость. Аналитики связывают это со снижением объема продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Так, в мае медианная полная стоимость квартиры составила 5,7 млн рублей, а медианная площадь — 45,9 кв. м. Специалисты сервиса отмечают что «по этому показателю город почти замыкает список российских миллионников: квартиры в среднем еще меньше площади в мае продавались только в Краснодаре (45,5 кв.м)».

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+2,2%, до 108 тыс. руб), на втором месте — Москва (+1,5%, до 364 тыс. руб), на третьем — Воронеж (+1%, до 107 тыс. руб).

Наталья Белоштейн