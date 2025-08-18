Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели туристов во время джипинга в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против водителя джип-тура, который 17 августа 2025 года в Лазаревском районе Сочи превысил скорость и врезался в дорожное ограждение — погибли два туриста, в том числе ребенок, еще семь человек пострадали. В центральном аппарате ведомства представят доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по перевозке, сообщает информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Инцидент произошел в районе села Солохаул. По данным следствия, водитель, предоставлявший туристические услуги на внедорожнике, превысил допустимую скорость при транспортировке группы отдыхающих и совершил наезд на конструкцию дорожного ограничения.

В результате аварии скончались два пассажира, одному из которых было 16 лет. Шесть туристов и сам водитель получили различные повреждения и были госпитализированы для получения медицинской помощи.

Водителю предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

По поручению руководителя Следственного комитета начальник СУ по Краснодарскому краю Андрей Маслов подготовит доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах дела для представления в центральный аппарат ведомства.

Мария Удовик