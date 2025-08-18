В Сочи 17 августа произошло два дорожно-транспортных происшествия во время экстремального катания на джипах (джиппинга). Утром на горной дороге опрокинулся экскурсионный автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Вечером УАЗ с туристами врезался в дорожное ограждение — погибли два человека, в том числе ребенок, еще шестеро пассажиров и водитель пострадали. Следком возбудил уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). О причинах произошедшего рассуждает краснодарский автоюрист Григорий Колпаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Колпаков

Фото: предоставлено автором Григорий Колпаков

Фото: предоставлено автором

«Две аварии подряд скорее являются закономерностью, чем случайностью, хотя каждая авария имеет свои индивидуальные причины: езда по бездорожью, неопытные водители, неудовлетворительное состояние транспортных средств, жажда экстрима, отсутствие контроля со стороны госорганов.

Джиппинг, как вид туристической деятельности, в России не имеет правового регулирования и специализированных норм закона. Деятельность джипперов регулируется правилами туризма и общими требованиями к организации пассажирских перевозок и использованию транспортных средств. То есть, по сути, эта деятельность связана с большими рисками, но не является аттракционом согласно закону. Таким образом, водители, оказывающие услуги джиппинга, просто осуществляют грузопассажирские перевозки на транспортных средствах, которые не проходят специальные проверки на техническую исправность; водители не проходят специальное обучение, а самое главное — не получают лицензию на данный вид деятельности. Вышесказанное в совокупности позволяет недобросовестным предпринимателям работать нелегально и некачественно оказывать услуги, что приводит к травмам и гибели клиентов.

Чтобы снизить риски, туристу стоит обратить внимание на следующие моменты: ведется ли деятельность официально, есть ли разрешение на осуществление пассажирских перевозок, есть ли страховка на осуществление туристической деятельности. Перед поездкой стоит осмотреть автомобиль на предмет технической исправности, почитать отзывы предыдущих клиентов, оценить свои физические возможности (например, пожилым пассажирам лучше отказаться от таких экстремальных поездок). В случае если что-то из вышеперечисленного настораживает туриста, я рекомендую отказаться от поездки и не рисковать своей жизнью и здоровьем».