«Известия»: таксопарки готовятся к распродаже подержанных иномарок

Российские таксопарки готовятся к массовой продаже подержанных машин иностранного производства в марте 2026 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли на Международном евразийском форуме такси (МЕФТ).

Это связано со вступлением в силу новых законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. Сегодня доля подержанных иномарок в парках перевозчиков превышает 80%. Ожидается, что весь этот объем будет выброшен на рынок в начале марта следующего года, говорится в публикации.

В мае 2025 года Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. В прошлом месяце стало известно, что Минпромторг хочет сделать российские запчасти обязательными для локализации авто. Министерство рассчитывает в сентябре опубликовать перечень моделей авто, которые соответствуют критериям закона о локализации такси.

