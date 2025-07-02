Список локализованных автомобилей для работы в такси подготовят к сентябрю

Минпромторг рассчитывает в сентябре опубликовать перечень моделей автомобилей, которые соответствуют критериям закона о локализации такси. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в Совете федерации.

«Я думаю, что осенью - постараемся как можно раньше, в сентябре, - этот приказ будет выпущен», — сказал министр. Он убежден, что задержек с публикацией приказа не будет, так как «все модели нам понятны, все планы по локализации известны».

Господин Алиханов добавил, что по аналогии с такси Минпромторг считает нужным распространить требования по локализации на каршеринг. Накануне он сообщил, что ведомство планирует обязать иностранных автопроизводителей при локализации в России использовать отечественные компоненты.