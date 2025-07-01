Минпромторг хочет сделать российские запчасти обязательными для локализации авто

Минпромторг планирует обязать иностранных производителей при локализации автомобилей в России использовать российские компоненты. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совфеда по экономполитике.

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Он уточнил, что это затронет в том числе китайские компании. «Есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России»,— сообщил министр (цитата по ТАСС).

В мае Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. С 1 марта 2026 года для включения машины в реестр такси количество баллов локализации должно соответствовать планке, установленной для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо автомобиль должен быть произведен в рамках СПИК, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Возможен допуск машины, выпущенной и по более позднему СПИК, но по решению правительства.

Подробности — в материале «Ъ» «Повышение русификации».