FIFA попала в зону иска

Объявленная защитниками прав игроков война против Международной федерации футбола (FIFA) продолжилась новым иском. Бывший полузащитник сборной Франции Лассана Диарра, рассмотрение дела которого Европейским судом осенью прошлого года фактически вылилось в признание трансферной системы FIFA не соответствующей законам Евросоюза, требует взыскать с нее и Федерации футбола Бельгии €65 млн в качестве компенсации понесенного ущерба из-за заблокированной двумя организациями попытки несколько лет назад после бегства из московского «Локомотива» трудоустроиться в бельгийском клубе. Исход процесса может оказаться важным прецедентом для тех, кто также намерен получить от головной футбольной структуры деньги за испорченную ограничениями, связанными с положениями о трансферах, карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Известный в прошлом французский футболист Лассана Диарра (слева) своим иском к FIFA хочет подать пример всем, кто считает себя пострадавшим из-за ее трансферной системы

Юридическая фирма Dupont-Hissel объявила о том, что ее клиент Лассана Диарра подает в бельгийский суд иск к Международной федерации футбола и Федерации футбола Бельгии. Диарра требует от них возмещения понесенного им финансового ущерба из-за действий двух структур. Общая его сумма оценивается в €65 млн. В заявлении уточняется, что «чистыми» истец рассчитывает получить €35 млн, и подчеркивается, что цифра будет расти «до вынесения вердикта».

Поддержку Dupont-Hissel в этом процессе окажут Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), ее европейское подразделение FIFPro Europe, а также французский футбольный профсоюз.

FIFPro уже подтвердила эту информацию на своем сайте.

Иск, о котором идет речь, следует, естественно, рассматривать в более широком контексте, чем просто спор отдельно взятого игрока с футбольным регулятором. На самом деле он является звеном уже объявленной защитниками прав футболистов войны FIFA, в последнее время приобретающей все более и более напряженный характер. Началась она, по сути, как раз с громкого «дела Лассана Диарра», которое рассматривалось в прошлом году в Европейском суде.

Известный французский полузащитник, игравший за топ-клубы, в 2012 году решил перебраться из Западной Европы в Россию. Сначала он оказался в махачкалинском «Анжи», а вскоре перешел в «Локомотив».

Несмотря на заключенный четырехлетний контракт, в составе московской команды Диарра провел один сезон. Перед началом следующего он не прибыл на сбор и сообщил, что не желает больше выступать за «Локомотив».

Клуб обратился за защитой своих интересов в Палату по разрешению споров FIFA. Та, отказавшись признать игрока свободным агентом, постановила обязать Диарра выплатить железнодорожникам неустойку за одностороннее и немотивированное расторжение соглашения, причем это обязательство перекладывалось на тот клуб, с которым француз заключит очередной контракт.

Позже, уже после того как правоту FIFA подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), была окончательно установлена сумма выплаты —- €10,5 млн. Диарра затем достиг соглашения об устройстве в бельгийский «Шарлеруа». Но клуб отказался от найма футболиста. Дело в том, что FIFA отказалась выдать обязательный в таких ситуациях трансферный сертификат, фактически заблокировав сделку. Диарра подал в суд и на нее, и на Федерацию футбола Бельгии, потребовав возмещения €7 млн в качестве упущенной зарплаты.

В бельгийском суде Лассана Диарра добился относительного успеха: якобы упущенные доходы ему никто не возместил, зато сумма компенсации за разрыв контракта была снижена многократно. Но его представители пошли дальше. И успех в Европейском суде уже был похож на безусловный. В опубликованном им в октябре 2024 года вердикте говорилось о том, что трансферные правила FIFA, которые оспаривал Лассана Диарра, «могут препятствовать свободному перемещению футболистов, стремящихся к продолжению карьеры в новом клубе», «вызывают значительные, непредсказуемые и финансово затратные риски, а также угрозы для спортивной карьеры игроков».

Уверенность в том, что решение Европейского суда изменит или даже обрушит всю трансферную систему, признав ее противоречащей законам Евросоюза, выражал не только адвокат Диарра Жан-Луи Дюпон, но и большинство экспертов. Однако до сих пор не появлялось никаких признаков того, что оно оказало хоть сколько-нибудь существенное влияние на рынок и особенности его функционирования. Однако до нынешнего лета никто не предпринимал и попыток применить тезисы Европейского суда на практике, создав прецедент.

Именно как прецедент, кажется, важен в первую очередь новый иск Лассана Диарра. Сам он в обнародованном Dupont-Hissel заявлении дал понять, что лишь формально действует исключительно в личных интересах.

Диарра рассказал, что после октябрьского вердикта рассчитывал на «дружеское» урегулирование конфликта с FIFA, но так и не дождался от нее предложений по компенсации.

Это, на его взгляд, доказывает, что федерация по-прежнему придерживается политики «пренебрежения» правами игроков и положениями законодательства. Лассана Диарра акцентировал внимание на том, что если он, футбольная звезда, мог противостоять «паровому катку» FIFA, то у менее известных футболистов нет «финансовых и психологических» средств для этого.

При этом и Диарра, и адвокат Мартин Хиссель прямо связали их процесс с недавней инициативой базирующейся в Нидерландах организации под названием Justice for Players, занимающейся защитой интересов футболистов. В начале августа она сообщила о том, что готовится к подаче в местный суд коллективного иска к FIFA по мотивам «дела Диарра» и решения Европейского суда, призывая присоединиться к нему всех, кто считает себя пострадавшим из-за ее трансферного регламента. В организации объясняли, что футболисты «теряют значительную часть доходов» из-за «незаконных правил», установленных федерацией, ограничивающей, в частности, их возможности, касающиеся трудоустройства. По оценке консультантов инициаторов иска, эти потери составили в период с 2002 года примерно 8% от общей суммы доходов игроков, как мужчин, так женщин, или как минимум «миллиард евро».

Понятно, что актуален иск Лассана Диарра и Dupont-Hissel и для FIFPro. Она уже на протяжении длительного периода времени борется с FIFA. Правда, самая заметная претензия касалась перегруженности календаря и отказа вступать в диалог с партнерами при его формировании. Она была формализована осенью 2024 года в виде жалобы, которую всемирный футбольный профсоюз подал в Еврокомиссию. Но и вердикт Европейского суда по делу Диарра FIFPro открыто позиционировала как свою победу.

Перед завершающейся в сентябре очередной трансферной кампанией она даже выпустила что-то вроде памятки для футболистов, указав им, как они могут трактовать и использовать выводы инстанции, чтобы чувствовать себя более свободно на рынке. Впрочем, кажется, пока спрос на нее был невелик.

Алексей Доспехов