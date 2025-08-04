Против FIFA сыграют коллективно

Международная федерация футбола (FIFA), которая уже находится в состоянии острого конфликта с Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro), столкнулась с новой угрозой. Нидерландская организация, занимающаяся защитой интересов игроков, инициировала подготовку коллективного иска к FIFA в попытке взыскать с нее нанесенный спортсменам ущерб на «миллиард евро» из-за пробелов в трансферном регламенте. Иск является прямым продолжением громкого «дела Лассана Диарра». Его рассмотрение в прошлом году в Европейском суде, по сути, вылилось в признание того, что трансферная система FIFA нарушает законы Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат футболиста Лассана Диарра Жан-Луи Дюпон

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Адвокат футболиста Лассана Диарра Жан-Луи Дюпон

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Базирующаяся в Нидерландах организация под названием Justice for Players, занимающаяся защитой интересов футболистов, сообщила о том, что готовится к подаче в местный суд коллективного иска к Международной федерации футбола. Желающие могут присоединиться к нему, зарегистрировавшись на открытом фондом сайте. Кроме FIFA, по данным Reuters, в исковом заявлении будут упомянуты ряд национальных футбольных федераций, в том числе нидерландская. Объясняя суть претензий организации, Лусия Мельхертс, возглавляющая совет директоров Justice for Players, сообщила, что футболисты «теряют значительную часть доходов» из-за «незаконных правил», установленных головной в их виде структурой и ограничивающих, в частности, их возможности, касающиеся трудоустройства.

По оценке консультантов инициаторов иска, эти потери составили в период с 2002 года примерно 8% от общей суммы доходов игроков, как мужчин, так женщин, или как минимум «миллиард евро».

Этот процесс, как указывают Justice for Players и все издания, отреагировавшие на новость, станет прямым продолжением громкого «дела Лассана Диарра», которое рассматривалось в прошлом году в Европейском суде. Известный французский футболист Диарра в 2012 году решил перебраться из Западной Европы в Россию. Сначала он оказался в махачкалинском «Анжи», а вскоре перешел в «Локомотив». Несмотря на заключенный четырехлетний контракт, в составе московской команды Диарра провел один сезон. Перед началом следующего он не прибыл на сбор и сообщил, что не желает больше выступать за «Локомотив». Клуб обратился за защитой своих интересов в Палату по разрешению споров FIFA. Та, отказавшись признать игрока свободным агентом, постановила обязать Диарра выплатить железнодорожникам неустойку за одностороннее и немотивированное расторжение соглашения, причем это обязательство перекладывалось на тот клуб, с которым француз заключит очередной контракт.

Позже, уже после того как правоту FIFA подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), была окончательно установлена сумма выплаты — €10,5 млн. Диарра затем достиг соглашения об устройстве в бельгийский «Шарлеруа». Но клуб отказался от найма футболиста. Дело в том, что FIFA отказалась выдать обязательный в таких ситуациях трансферный сертификат, фактически заблокировав сделку. Диарра подал в суд и на нее, и на Федерацию футбола Бельгии, потребовав возмещения €7 млн в качестве упущенной зарплаты.

В бельгийском суде Лассана Диарра добился относительного успеха: якобы упущенные доходы ему никто не возместил, зато сумма компенсации за разрыв контракта была снижена многократно. Но его представители пошли дальше. И успех в Европейском суде уже был похож на безусловный.

В опубликованном осенью 2024 года вердикте суда говорилось, что трансферные правила FIFA, которые оспаривал Лассана Диарра, «могут препятствовать свободному перемещению футболистов, стремящихся к продолжению карьеры в новом клубе», «вызывают значительные, непредсказуемые и финансово затратные риски, а также угрозы для спортивной карьеры игроков».

Уверенность в том, что решение Европейского суда изменит или даже обрушит всю трансферную систему, по сути признав ее противоречащей законам Евросоюза, выражал не только адвокат Диарра Жан-Луи Дюпон, прославившийся благодаря участию именно в громких футбольных процессах, начиная со знаменитого «дела Босмана» в 1990-х, и нанятый сейчас нидерландским фондом в качестве консультанта, но и большинство экспертов. Однако до сих пор не появлялось никаких признаков того, что оно оказало хоть сколько-нибудь существенное влияние на рынок и особенности его функционирования. Правда, и FIFA до голландской инициативы не сталкивалась с попытками практического применения тезисов из вердикта по «делу Диарра».

При этом атаки на федерацию, ее регламент и стратегию предпринимались и до этого. Наиболее заметная вылилась в острейший кризис в отношениях между нею и Международной ассоциацией профессиональных футболистов. Та давно предъявляла претензии к FIFA, связанные в первую очередь с перегруженностью календаря и отказом вступать в диалог с партнерами при его формировании. Претензии были формализованы осенью прошлого года в виде жалобы, которую всемирный футбольный профсоюз подал в Еврокомиссию. А уже этим летом конфликт вышел на новый уровень. Его эскалации поспособствовало проведение в США клубного чемпионата мира в «расширенном», для 32 команд, формате. FIFPro публично обвинила придумавшую его FIFA в «автократии» и пренебрежении вопросами защиты здоровья футболистов в угоду финансовой выгоде. Федерация же ответила на эти обвинения собственными, указав на дефицит «прозрачности» в деятельности профсоюза и возникшей у него склонности к «шантажу».

Алексей Доспехов