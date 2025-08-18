Гладков предложил обнародовать имена тех, кто использует укрытия как туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил установить видеокамеры напротив укрытий, чтобы ловить хулиганов, использующих объекты не по назначению. Он считает, что нужно публиковать личные данные граждан, которые используют укрытия как туалеты или свалку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пусть потом лучше предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться, но покажем героев»,— сказал глава региона на заседании правительства области (трансляция велась на странице господина Гладкова во «ВКонтакте»).

Губернатор пояснил, что использование укрытий не по назначению и их ненадлежащее состояние могут привести к гибели жителей во время обстрела. Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов как минимум два раза в неделю проверять состояние убежищ.

По словам господина Гладкова, с начала СВО в регионе установлено 2 тыс. укрытий на 700 млн руб. Белгородская область регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам. Прошлой ночью было сбито два беспилотника. Глава региона сообщал о нескольких пострадавших за прошедшие сутки.