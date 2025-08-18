Силы ПВО за ночь сбили 23 БПЛА над регионами России

В период с 20:00 мск 17 августа до 6:00 18 августа средства ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа над Тамбовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще пять БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, по два — над акваторией Черного моря, Белгородской и Ростовской областями. По одному дрону уничтожили над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.

В Ростовской области беспилотники сбили в Миллеровском и Чертковском районах, разрушений и пострадавших нет. В Воронежской области при падении БПЛА загорелось нежилое строение. Пожар был потушен, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.