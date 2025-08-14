Власти Белгородской области потратили 700 млн на обустройство укрытий в регионе

В Белгородской области установили 2 тыс. защитных укрытий за 700 млн руб. с начала СВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

На установку одного защитного укрытия власти выделяют более 300 тыс. руб. В эту сумму входят изготовление конструкции стоимостью 280 тыс. руб. и расходы на ее транспортировку к месту установки.

Утром 14 августа беспилотники атаковали центр Белгорода. Ранены три человека.

Кабира Гасанова