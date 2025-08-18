Два сочинских тяжелоатлета стали чемпионами России

Двое спортсменов из Сочи стали победителями 34-го чемпионата России по тяжелой атлетике, который прошел в Санкт-Петербурге. Соревнования были посвящены 140-летию этого вида спорта в России, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Турнир проходил в концертно-спортивном комплексе «Арена» на Крестовском острове. В нем участвовали более 200 тяжелоатлетов из 51 региона страны.

Спортсмены из Сочи завоевали две золотые и одну серебряную медали. Альберт Шарков стал первым чемпионом, одержав победу в весовой категории до 67 кг с результатом 139+156 кг. Это его четвертая подряд победа на чемпионате России.

Вячеслав Яркин занял второе место в категории до 81 кг, показав результат 151+182 кг.

В заключительный день турнира золото завоевала Елена Качаева. Спортсменка стала лучшей в категории свыше 87 кг с результатом 229 кг по сумме двух упражнений.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников сказал, что успех атлетов — это результат слаженной работы всей спортивной отрасли Сочи. Он отметил, что четвертая подряд победа Альберта Шаркова на чемпионате России показывает, что в городе созданы все условия для подготовки высококлассных спортсменов.

В командном зачете женская сборная Краснодарского края заняла третье место, уступив командам Санкт-Петербурга и Московской области.

Мария Удовик