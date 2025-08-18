В Геленджике возбуждено уголовное дело после гибели дайвера

В Геленджике после гибели 26-летнего дайвера во время коммерческого погружения возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, 16 августа 2024 года во время коммерческого погружения, организованного местным дайвинг-клубом, погиб молодой мужчина. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. Одновременно в дайвинг-клубе изымается документация, имеющая значение для уголовного дела.