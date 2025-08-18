В МВД рассказали об отличиях реального вызова на допрос от фейка

Для вызова на допрос правоохранительные органы должны помимо звонка направить повестку. В противном случае это могут быть мошенники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники могут представиться сотрудниками полиции и по СМС вызвать гражданина якобы на допрос, указав адрес отдела полиции. Чтобы узнать, реальный ли полицейский позвонил или написал, можно обратиться в дежурную часть. «Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор»,— добавили в МВД.

Министерство предупреждало, что мошенники могут звонить россиянам под видом сотрудников военкомата. МВД России рекомендует не отвечать на СМС с неизвестных номеров и удалять их из телефона, в том числе для защиты данных на «Госуслугах».

