Жителям Кубани потребуется 6 лет для достижения зарплаты в 100 тысяч рублей

Краснодарский край занял 63-е место в рейтинге регионов России по срокам достижения медианной зарплаты в 100 тыс. руб. Согласно исследованию «РИА Новости», половине жителей Кубани понадобится 6,2 года, чтобы выйти на указанный уровень дохода. Для охвата 75% населения региона понадобится девять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адыгея заняла 62-е место с идентичными кубанским показателями — 6,2 года до медианной отметки и 8,9 года до охвата 75% жителей республики. Крым оказался на 80-й строчке с показателями 9 и 12,8 лет соответственно.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий округ, где половина населения уже имеет доход в 100 тыс. руб. На втором месте расположился Чукотский автономный округ с показателем 1,2 года, на третьем — Магаданская область, где медианный заработок достигнет указанной суммы через 1,5 года.

Аутсайдерами по темпам роста доходов стали Дагестан, Чечня и Ингушетия. При составлении рейтинга аналитики использовали данные о среднегодовых темпах роста заработных плат за последние пять лет с поправкой на уровень региональных цен.

Нурий Бзасежев