В Новороссийске 18 августа проверят системы оповещения

18 августа в Новороссийске проведут плановую проверку систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе проверки в районе восьмой щели прозвучат пробные сигналы сирен, а в качестве тестового оповещения будет использован звук метронома. Администрация Новороссийска призывает жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в этот же день, с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, в городе запланированы учебные мероприятия с применением стрелкового оружия.