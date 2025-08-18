В Ростовской области доля работников с зарплатой выше среднего составила 19%

Почти 19% составила доля работников с зарплатой выше среднего по стране в Ростовской области в 2024 и 2025 годах, что соответствует 54-му месту рейтинга «РИА Новости» среди субъектов России.

При этом число работников с зарплатой больше двух средних по стране в Ростовской области составила 3%.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с показателями 66,5% и 22,6% соответственно. Замкнула список Ингушетия — доля работников с зарплатой выше среднего по стране здесь ровна 6%, с зарплатой выше двух средних по стране — 1%. Москва оказалась на седьмом месте рейтинга с показателями 46,3% и 18,6% соответственно.

Доля работников с зарплатой выше среднего в целом по стране составила 32,4%, а доля сотрудников с зарплатой выше двух средних по стране — 8%.

Отмечается, что анализ для формирования рейтинга проведен независимо для всех регионов. Средняя зарплата (без субъектов малого предпринимательства) по стране для каждого субъекта России корректировалась на региональный уровень цен.

Наталья Белоштейн