Сочи возглавил рейтинг автопутешествий

В августе Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт привлек 12% всех туристов, путешествующих на автомобилях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

Второе место занимает крымская Феодосия с 6% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает Судак с 5% заявок. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

В топ-10 также вошли и другие города Краснодарского края. Седьмое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,8 тыс. руб.

Далее идет Ейск, в котором туристы остаются в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

Девятое место забрала Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,5 тыс. руб.

Мария Удовик