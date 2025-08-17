«Коалиция желающих» обсудила вопрос территорий Украины перед встречей с Трампом

Лидеры европейских стран провели видеоконференцию перед визитом в Вашингтон. Они обсудили санкции против России, а также территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. О том, что руководители государств должны провести онлайн-встречу, накануне писала The Guardian.

На встречу с президентом США Дональдом Трампом завтра в Вашингтон прибудут президент Украины Владимир Зеленский, а также представители «Коалиции желающих» — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие политики. Они будут обсуждать урегулирование военного конфликта России и Украины.

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф сегодня утверждал, что Россия и США 15 августа пришли к договоренности о гарантиях безопасности для Украины. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, говорил господин Уиткофф.

