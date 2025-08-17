Уиткофф заявил о договоренности России и США о гарантиях для Украины

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске договорился с президентом России Владимиром Путиным о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры»,— сказал господин Уиткофф в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, отметил спецпредставитель. Согласно ей, нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс.

Кроме того, Владимир Путин согласился законодательно закрепить обязательства не посягать на другие территории и не нападать на другие европейские страны, сказал господин Уиткофф. Он отметил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза.