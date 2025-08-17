ДТП с УАЗом в Сочи: два человека погибли, семеро пострадали
В селе Третья рота Лазаревского района Сочи перевернулся УАЗ, погибли два пассажира, еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Один из погибших — 16-летний подросток.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением на повороте, съехал с дороги, и машина перевернулась. На месте работают инспекторы ГИБДД, начата проверка.
Утром 17 августа УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи, пострадали пять человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.