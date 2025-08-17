В Новороссийске возбудили дело против местного жителя, который украл сапборды

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который арендовал и не вернул сапборды. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отдел полиции Центрального района УМВД по Новороссийску обратилась местная жительница, которая рассказала правоохранителям, что арендатор оплатил прокат сапбордов, перечислив предоплату, и пообещал перевести оставшуюся сумму после использования досок. Однако он не вернул сапборды и перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний местный житель. Правоохранители установили, что, вернувшись на берег, он положил доски в свой автомобиль, после чего спрятал их в гараже. Украденное имущество он планировал продать, а вырученные деньги потратить. Полицейские изъяли похищенные сапборды и вернули их законной владелице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Холодный