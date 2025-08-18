Экотуризм в Краснодарском крае набирает популярность у россиян

Экологический туризм в Краснодарском крае набирает популярность среди россиян. Регион привлекает путешественников не только пляжным отдыхом, но и горными маршрутами, термальными источниками и заповедниками, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В первом полугодии 2025 года заметно вырос интерес к такому формату отдыха. Поисковые запросы по Красной Поляне увеличились на 26%, по Эстосадку — на 39%. В Апшеронском и Темрюкском районах рост составил 2%, в Лабинске — 1%. Колебания спроса по отдельным территориям связаны с сезонностью и ограниченностью местных предложений.

Большинство туристов предпочитают железнодорожный транспорт для поездок в регион. По данным сервиса Туту, 77% путешественников добираются на поезде. Автобусы выбирают 12% туристов, авиаперелеты — 11%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что спрос на малоизвестные курорты Краснодарского края сократился летом 2025 года.

Анна Гречко