СКР возбудил уголовное дело в связи с инцидентом во время джипинга в Сочи

В Сочи Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с аварией во время джип-тура, в результате которой пострадала группа туристов. О начале расследования сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).

Со ссылкой на соцсети СУ СКР по Кубани сообщает, что в районе села Красная Воля во время джиппинга на горной дороге перевернулся автомобиль с туристами. Отмечается, что среди пассажиров есть пострадавшие.

В настоящее время сотрудники СКР по краю устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали туристы, в том числе ребенок.

Дмитрий Холодный