В Сочи прокуратура организовала проверку после ДТП с группой туристов
Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверка по факту ДТП, в котором пострадали туристы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным прокуратуры Кубани, 17 августа в районе села Красная Воля опрокинулся экскурсионный автомобиль УАЗ. Машина перевозила группу туристов.
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят законность организации туристической деятельности (джиппинга) и безопасность при оказании услуг.