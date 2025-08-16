«Зенит» сумел вдесятером удержать ничью со «Спартаком»

Футбольный матч пятого тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» на «Лукойл Арене» закончился ничейным счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Матео Кассьерра (14-ая минута) и Александр Соболев (63-я), у хозяев — Маркиньос (18-ая) и Жедсон Фернандеш (38-ая).

На 51-ой минуте «Зенит» остался вдесятером из-за удаления защитника Дугласа Сантоса.

В концовке встречи, на 88-ой минуте, «Спартак» получил возможность реализовать пенальти. Вратарь гостей Денис Адамов справился с первым ударом, но после нескольких добиваний мяч все же оказался в воротах. Однако в матч вмешался VAR. Главный арбитр Артем Чистяков определил, что исполнявший пенальти Эсекьель Барко потерял равновесие и дважды коснулся мяча. Гол был отменен, судья назначил удар от ворот.

По итогам матча обе команды остались на прежних местах в таблице: «Зенит» — на 8-м, «Спартак» — на 11-м. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга примет дома махачкалинское «Динамо», а красно-белые сыграют на выезде с «Рубином».

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может потерять свое место, если в ближайшее время команда не улучшит свои результаты.

Подробности — в материале «Ъ» «''Спартак'' не добил игру».