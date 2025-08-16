«Спартак» не добил игру

В пятом туре чемпионата России по футболу состоялось противостояние «Спартака» и «Зенита», которое, несмотря на непривычно слабый старт обоих клубов в нынешнем сезоне, вызвало большой ажиотаж. Ближе к победе были красно-белые. Они вели 2:1, имели преимущество в одного игрока после удаления Дугласа Сантоса, а при счете 2:2 не смогли реализовать пенальти. В результате матч так и завершился вничью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 13 Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Перед главным событием тура лидер чемпионата «Локомотив» сыграл в Калининграде с «Балтикой», которая дерзко вернулась в Российскую премьер-лигу и отнюдь неслучайно забралась в первую пятерку с восемью очками. Причем три дня назад эти же команды встретились в Москве на групповом этапе Кубка России, и железнодорожники в упорной борьбе одержали победу 2:0, забив второй мяч практически с финальным свистком. Но если тогда они позволили себе поэкспериментировать с составами, то сейчас предстали в оптимальном виде. Разве что из-за дисквалификации отсутствовал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, успевший нахватать четыре желтые карточки.

Уже на третьей минуте центральные защитники москвичей не уследили за Брайаном Хилем, а тот принял на грудь длинную вертикаль от Максима Петрова и вторым касанием неожиданно для голкипера Антона Митрюшкина закинул мяч в сетку. Это был четвертый гол форварда сборной Сальвадора в чемпионате. Хозяева, правда, еще в дебюте потеряли из-за травмы своего капитана Андрея Менделя. Однако игра все равно складывалась по их сценарию, а заменивший Менделя Юрий Ковалев не использовал чистый выход один на один с вратарем, угодив в штангу.

Москвичи, в том числе лучший бомбардир премьер-лиги Алексей Батраков, неуютно чувствовали себя под колючим калининградским прессингом. Да и с Николаем Комличенко на острие атаки у железнодорожников пока далеко не все получается.

Во втором тайме их вообще спасло только какое-то чудо, когда сменщик Хиля Чинонсо Оффор, стоя в полном одиночестве прямо под воротами с мячом на ноге, промазал мимо створа. Трибуны аж ахнули, не веря своим глазам. А потом уже Митрюшкин совершил маленькое вратарское чудо, отразив удар того же Оффора в упор. В итоге на 80-й минуте прилетело самим балтийцам. Дмитрий Баринов со стандарта просто на удачу зарядил в гущу игроков, а Комличенко по-хоккейному подставил «клюшку», забив первый гол после перехода в «Локомотив».

Как бы не было обидно подопечным Андрея Талалаева, победу они упустили. А красно-зеленые, добившись ничьей 1:1, сохранили лидерство в премьер-лиге с 13 очками.

Классическому противостоянию «Спартака» и «Зенита» на сей раз сопутствовал не только традиционный ажиотаж, но и весьма необычный антураж. Если от столичного клуба, который постоянно шатает из стороны в сторону, еще можно было ожидать чего-то подобного, то никудышный старт петербургского очень удивил. Пять очков из 12 возможных при разнице мячей 5:5 — это для такой команды почти что провал.

Красно-белые начали чемпионат и того хуже — еле-еле наскребли четыре балла и ушли в «минус четыре гола». В таких случаях обычно встает вопрос о целесообразности смены главного тренера, и под их наставником Деяном Станковичем кресло, что называется, уже зашаталось.

В стартовый состав «Зенита» попал только один россиянин — голкипер Денис Адамов, который вышел вместо Евгения Латышонка.

В действующий лимит на легионеров команда Сергея Семака вписалась благодаря казахстанцу Нуралы Алипу, представляющему Евразийский экономический союз, и бразильцу Дугласу Сантосу, имеющему российский паспорт. Естественно, «Зенит» не мог не поставить на такой матч купленного за €25 млн, хотя пока и не оправдывающего ожиданий Жерсона, как и «Спартак» не мог обойтись без Жедсона Фернандеша, которого приобрел, по данным Transfermarkt, за €20,78 млн. Так что это было еще и противостояние самых дорогих приобретений летнего трансферного периода в РПЛ.

Уже на 12-й минуте неточная подача Жерсона в штрафную площадь привела к тому, что Маркиньос зачем-то решил не выбить, а остановить мяч, его тут же накрыл Луис Энрике, и спартаковец ударил по нему. И даже несмотря на то, что вратарь Александр Максименко парировал пенальти в исполнении Матео Кассьерры, красно-белые не сумели разрядить ситуацию и дали колумбийцу реабилитироваться на добивании. Это выглядело еще более нелепо даже по сравнению с детской ошибкой Маркиньоса.

Впрочем, «Спартак» на старте сезона уже столько напривозил сам себе, что не стоило и удивляться. Тем не менее он быстро отреагировал на досадный эпизод и сразу отыгрался.

Маркиньос исправился за свой «косяк» с передачи Эсекьеля Барко, выскочив тет-а-тет с Адамовым. Поучаствовал в голевой комбинации и Жедсон.

Более того, у хозяев были шансы развить успех. Манфред Угальде то ли на грани офсайда, то ли из положения «вне игры» тоже в одиночку убежал на встречу с Адамовым, но все равно не забил. А вскоре голкипер петербуржцев сам неуверенно действовал на угловом, и Алексис Дуарте чуть его за это не наказал.

Москвичи все-таки реализовали преимущество, которое становилось все более явным. Кристофер Мартинс навесил в штрафную, и выяснилось, что техничный Жедсон может и наверху разобраться с оппонентами за счет грамотного выбора позиции. И хотя Адамов потащил удар португальца под перекладину, мяч упал за ленточку. Затем Жедсон еще и на дриблинге создал напряжение в зенитовской штрафной, но центральный защитник Ваня Дркушич все же нейтрализовал его.

Зенитовцы активнее провели концовку первого тайма, и Максименко пришлось дважды выручить одноклубников, когда Густаво Мантуан и Алип били из-за штрафной. Однако в целом до перерыва они атаковали без особой выдумки и очевидных голевых моментов. Вполне логично, что перед вторым таймом Семак произвел двойную замену, в рамках которой появился и бывший спартаковец Александр Соболев. Вот только капитан «Зенита» Дуглас Сантос уже на 50-й минуте заработал вторую желтую карточку за фол на Угальде и оставил свою команду в меньшинстве, а Барко еще едва не отличился с этого стандарта, зацепив в штангу.

«Спартак» усилил давление на ворота Адамова, который справился с ударами Мартинса и Угальде. Но так и не дожав петербуржцев, москвичи пропустили от Соболева.

Нападающий слишком легко избавился от опеки Срджана Бабича с Дуарте и особо не мудрствуя влепил Максименко в ближний угол. Такие голы считаются вратарскими, а первый номер красно-белых и предыдущий матч с «Локомотивом» провел, мягко говоря, не лучшим образом. Правда, как показалось, голу Соболева предшествовала опасная игра со стороны Лусиано Гонду на спартаковце Наиле Умярове, но арбитр Артем Чистяков посчитал, что все было чисто.

Ближе к концу матча после серии замен подопечные Станковича пришли в себя и снова организовали мощный накат на штрафную «Зенита». Следствием этого стало нарушение Мантуана на Умярове, за которое Чистяков назначил пенальти и в ворота гостей, а там опять произошло что-то необъяснимое. Адамов разгадал замысел Барко и даже отбил его второй удар, после чего еще защитники заблокировали и Пабло Солари, но Жедсон загнал-таки мяч в сетку. «Спартак» уже начал праздновать, и тут вмешалась система VAR, определившая, что Барко ошибся, исполняя 11-метровый, и сделал так называемое двойное касание из-за того, что у него поехала опорная нога. Гол аннулировали, и игра закончилась вничью 2:2, которая, скорее всего, никому не принесла удовлетворения.

Александр Ильин