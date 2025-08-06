«Спартак» может отправить Деяна Станковича в отставку

Московский футбольный клуб «Спартак», после трех туров занимающий 11-е место в чемпионате России, в ближайшее время может уволить главного тренера Деяна Станковича, если результаты команды не улучшатся. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации источника, после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» Деян Станкович встретится с руководством «Спартака» и «обсудит свое будущее в клубе». Как сообщает «СЭ», на исправление ситуации сербскому специалисту, чей текущий контракт с клубом действует до 2027 года, дано пять матчей. При этом «решение может быть принято раньше».

За три матча первенства страны «Спартак» набрал четыре очка. В первом туре команда одержала победу над махачкалинским «Динамо» (1:0), во втором — проиграла калининградской «Балтике» (0:3), в третьем — вничью сыграла с тольяттинским «Акроном» (1:1). В первом матче группового этапа Fonbet Кубка России «Спартак» обыграл «Ростов» — 2:0.

В ближайших турах «Спартаку» предстоит встретиться сразу с несколькими российскими топ-клубами: в пятом туре он примет петербургский «Зенит», в восьмом — на выезде сыграет с московским «Динамо».

46-летний Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ команда финишировала четвертой, а в Fonbet Кубке России она не смогла преодолеть стадию финала «пути регионов». До этого он работал в венгерском «Ференцвароше», сербской «Црвене Звезде» и итальянской «Сампдории».

Таисия Орлова