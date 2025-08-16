Путин: Россия хотела бы перейти к мирному решению всех вопросов по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о своем желании перейти к решению украинского конфликта мирными средствами. Об этом он заявил на совещании по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, — сказал Владимир Путин. — Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами» (цитата по сайту Кремля).

По словам президента, разговор с Дональдом Трампом получился очень откровенным и содержательным. Президент считает, что эти переговоры приблизили Россию к «нужным решениям». Владимир Путин отметил, что в ходе общения с американским президентом ему удалось поговорить о «генезисе» украинского кризиса.

Подробнее о заявлениях Путина и Трампа после встречи в Анкоридже — в материале «Ъ».