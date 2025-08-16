Минздрав: состояние четверых пострадавших в ЧП под Рязанью крайне тяжелое

Четверо пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По его словам, 16 пострадавших проходят лечение в федеральных медцентрах Минздрава и московских больницах. Еще 13 получают лечение в рязанских стационарах.

Взрыв произошел 15 августа, за ним последовал пожар. Согласно последним сообщениям регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ). 18 августа объявлен в регионе днем траура.