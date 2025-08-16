В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность

В Ставропольском крае 16 августа в 15:15 отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация об этом была размещена в систем РСЧС.

«Внимание! На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности»,– говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе сегодня, 16 августа, днем (информация об этом появилась в системе РСЧС в 12:40).

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал в своем Telegram-канале, что минувшей ночью вражеские беспилотники нацеливались на промзону Невинномысска, но были ликвидированы силами противовоздушной обороны.

Сегодня днем в СКФО беспилотная опасность также объявлялась в Республике Северная Осетия-Алания. В связи с этим в аэропорту Владикавказа действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В 15:23 глава региона Сергей Меняйло написал в своем Telegram-канале об отбое беспилотной опасности.

Ефим Мартов