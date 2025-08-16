В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Сообщения об этом появились в системе РСЧС, а также в телеграм-каналах губернатора и мэров крупных городов Ставрополья.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны! Возможны ограничения в работе мобильного интернета», – говорится в обращении к ставропольцам.

Специалисты призвали жителей быть бдительными, а в случае необходимости обращаться в экстренные службы за помощью.

За минувшие 12 часов это уже второе объявление беспилотной опасности на Ставрополье. До этого аналогичное сообщение появилось в системе РСЧС 16 августа в 01:30. Позже, в 06:15 появилось сообщение об отмене беспилотной опасности.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ставропольском крае девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Владимир Андреев