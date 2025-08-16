МВД предупредило о схеме мошенников с проверкой антифрод-системы

МВД сообщило о новой схеме кибермошенничества, связанной с поддельными скриншотами из банковских приложений. Злоумышленники обещают гражданам большую прибыль от инвестиций или выигрыша. При попытке вывести обещанные деньги жертве присылают фейковое всплывающее окно с предложением сделать встречный платеж «для подтверждения получателя».

В киберполиции пояснили, что мошенники используют различные предлоги — «комиссия», «антифрод-проверка», «разблокировка счета» или «встречный перевод получателю» — чтобы убедить жертву перевести деньги на счет физического лица. При этом правоохранители отметили, что настоящие банки, платежные системы и брокеры никогда не требуют переводов средств физлицам, сообщает ТАСС. Все комиссии оплачиваются через официальные сервисы, а антифрод-системы не запрашивают у клиентов подобных действий.

Помимо этого, в МВД рассказали о другой опасной практике: злоумышленники рассылают файлы формата .vcf, которые автоматически меняют или добавляют контакты в телефонной книге.