Мошенники стали использовать файлы vcf для подмены контактов

В России появился новый способ телефонного мошенничества с использованием файлов .vcf (vCard File) для подмены или добавления номеров в списке контактов пользователей. Об этом сообщается с Telegram-канале центра борьбы с украинскими колл-центрами профильного управления МВД.

Злоумышленники рассылают сообщения в популярных мессенджерах и через SMS, представляясь сотрудниками банков, служб доставки, госорганов или знакомыми потенциальной жертвами. В таких сообщениях прикреплен файл .vcf — стандартный формат визитной карточки с информацией об имени, телефоне, электронной почте. Когда пользователь открывает этот файл, смартфон автоматически предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.

Процесс происходит быстро и без лишних предупреждений, в результате чего в телефонной книге могут появиться номера мошенников под именами знакомых или служб поддержки банков. В дальнейшем жертва, набирая такой контакт, фактически связывается с аферистами, которые могут выманить конфиденциальные данные или получить доступ к банковским счетам.

Правоохранители советуют не открывать вложения от неизвестных отправителей и самостоятельно сохранять номера важных служб, используя только официальные источники. Рекомендуется регулярно проверять телефонную книгу на подозрительные изменения.