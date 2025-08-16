Мерц: Украина может рассчитывать на солидарность Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Европы в процессе мирного урегулирования. Заявление прозвучало по итогам переговоров европейских лидеров с украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Беседа состоялась после завершения саммита американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность», — написал господин Мерц в X. Он добавил, что урегулирование кризиса обеспечит интересы безопасности как самой Украины, так и Европы.

Евросоюз и Великобритания выступили с совместным заявлением по итогам саммита на Аляске. Они приветствовали усилия Дональда Трампа, но призвали предоставить Украине гарантии безопасности. Ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от евроинтеграции Украины исключены, возможно введение новых санкций, сказано в заявлении.

