Проезд к Крымскому мосту разрешили только по трассе А-290

Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешили исключительно по федеральной автодороге А-290. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» Фото: Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация»

Все съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, которые контролируют соблюдение маршрута.

Водителям рекомендуют быть внимательными и следовать установленным дорожным указателям.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что перед Крымским мостом 10 августа наблюдались автомобильные пробки. По данным на 15:00, со стороны Кубани в очереди на досмотр стояли 750 автомобилей.

Анна Гречко