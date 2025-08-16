Крымчанам напомнили, как пережить «периоды отключения мобильного интернета»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что в регионе могут отключать мобильный интернет «на неопределенный период», который может продлиться долгое время. Он заявил, что это нужно для безопасности. Глава города рассказал местным жителям, что делать, чтобы перенести периоды без доступа к интернету «с наименьшими потерями». Ранее чиновник уже предупреждал о возможных проблемах со связью в регионе.

Он посоветовал предупредить своих близких о возможном отключении сети, запастись наличными деньгами, иметь телефоны служб такси в телефонной книге, пользоваться общественными сетями Wi-Fi «от доверенных организаций», а также скачать на смартфон офлайн-карты. Также он напомнил, что в момент отключения интернета остаются доступны СМС-сообщения и звонки.

«Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Летом 2025 года трафик СМС вырос впервые 12 лет, писали «Известия». Технологией начали пользоваться как компании, чтобы отправлять клиентам уведомления и коды подтверждения, так и граждане — для общения друг с другом. Это связано с частым отключением мобильного интернета в российских регионах.