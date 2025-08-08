В России стали чаще писать СМС из-за отключения интернета

Летом 2025 года трафик СМС-сообщений вырос впервые 12 лет, пишут «Известия». Устаревшей технологией начали пользоваться как компании, чтобы отправлять клиентам уведомления и коды подтверждения, так и граждане — для общения друг с другом. Рост популярности СМС связывают с частым отключением мобильного интернета в российских регионах.

В «Мегафоне» изданию рассказали, что абоненты стали отправлять СМС в среднем на 15% чаще. В Т2 сообщили, что наблюдают рост в 2%. «Прирост в мае-июне частично компенсировал сокращение, но не переломил тренд: в первом полугодии СМС-трафик на пользователя сократился на 3% год к году»,— уточнила представитель Т2 Дарья Колесникова.

При этом, как заявил один из собеседников издания, рост трафика не означает, что к СМС массово возвращаются простые абоненты. Это указывает на увеличение числа организаций, которые хотят взаимодействовать с клиентами по СМС. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что из-за отключений интернета перестают работать push-уведомления, и сервисам приходится искать другие методы, чтобы связаться с пользователями. СМС в этих условиях — единственный надежный канал связи, отметил он.

«Известия» отмечают, что в июне-июле 2025 года в России вдвое вырос спрос на роутеры для домашнего интернета по сравнению тем же периодом прошлого года. Также россияне обращаются к открытым сетям Wi-Fi в общественных местах для доступа в сеть.