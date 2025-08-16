Две женщины ранены при ударе БПЛА по машине в Курской области
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на трассе «Рыльск-Дурово». Пострадали две женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
У пострадавших осколочные ранения, ожоги, механо-термические травмы. Их доставили в Курскую областную больницу. Господин Хинштейн призвал местных жителей не посещать приграничные районы.
Вчера ударам подвергся сам Курск. Погибла женщина, пострадали 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
