Две женщины ранены при ударе БПЛА по машине в Курской области

Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на трассе «Рыльск-Дурово». Пострадали две женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У пострадавших осколочные ранения, ожоги, механо-термические травмы. Их доставили в Курскую областную больницу. Господин Хинштейн призвал местных жителей не посещать приграничные районы.

Вчера ударам подвергся сам Курск. Погибла женщина, пострадали 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.