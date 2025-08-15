Убитая во время ночной атаки ВСУ курянка работала воспитателем в детском саду

45-летнюю убитую курянку, дом которой на улице Союзной ночью атаковали украинские беспилотники, звали Людмила Глазова. Она была воспитателем в детском саду № 16, сообщили в городском комитете образования.

Фото: Комитет образования города Курска, пресс-служба

Как рассказали в ведомстве, погибшая больше 20 лет проработала в сфере дошкольного образования. В 2003 году она устроилась младшим воспитателем детского сада № 82, а на последнем месте работы занимала должность воспитателя в группе раннего возраста.

Коллеги, а также воспитанники и их родители отзываются о ней как о добром и чутком человеке.

Ранены 12 жителей того же дома, в том числе 15-летний подросток. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Всего во время ночной атаки на Курск были повреждены 11 домов и 50 автомобилей.

Юрий Голубь