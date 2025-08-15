СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА в Курске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки беспилотников в Курске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. По последним данным, в результате атаки ВСУ погибла женщина, 17 человек пострадали. Также были повреждены жилые дома и здание школы.

В ночь на 15 августа один из беспилотников попал в многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. Начался пожар, пламя распространилось по четырем этажам. При детонации дрона взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях. По данным Минобороны, в России за ночь сбили 53 БПЛА.

