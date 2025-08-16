Трамп назвал «очень хорошей» встречу с Путиным на Аляске

Дональд Трамп заявил в Truth Social, что его встреча с Владимиром Путиным на Аляске «прошла очень хорошо». Так же он охарактеризовал и телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По словам господина Трампа, все пришли к выводу, что лучший способ положить конец российско-украинскому конфликту — «это перейти к мирному соглашению...а не к обычному соглашению о прекращении огня».

Глава Белого дома также подтвердил, что украинский президент 18 августа прибудет в Вашингтон. Он добавил, что «если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным».

«Замечательный и очень успешный день на Аляске!» — отметил президент США.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник заявил, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским сообщил о желании Владимира Путина заключить мирное соглашение, а не согласовать кратковременное прекращение огня.

Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже — в материале «Ъ».