Репортер Axios: Трамп заявил, что Путин не хочет временного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что Владимир Путин не хочет прекращения огня. Он, по его словам, предпочитает «всеобъемлющее соглашение» о прекращении боевых действий на Украине. Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня»,— передал слова господина Трампа собеседник журналиста. Официального подтверждения этому сообщению нет.

15 августа Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске. Господин Трамп пригласил президента Украины встретиться в Вашингтоне 18 августа.

Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже — в материале «Ъ».