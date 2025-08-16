В Ростовской области специалисты МЧС потушили 11 техногенных пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В информации также уточняется, что за последние 24 часа спасатели устраняли в регионе последствия 20 загораний сухой растительности и четырех ДТП.

Всего за сутки на места происшествий выезжали 368 специалистов и 92 единицы техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 15 и 16 августа на Дону объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.

Ефим Мартов