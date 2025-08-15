На Дону предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области 15 и 16 августа объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожароопасность 5 класса (самый высокий) ожидается в 12 районах: Белокалитвинский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Кашарский, Миллеровский, Октябрьский, Тарасовский, Родионово-Несветайский, Чертковский районы и шести городах: Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты.

Пожароопасность 4 класса объявили в десяти районах: Верхнедонской, Дубовский, Зимовниковский, Неклиновский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Целинский, Шолоховский районы и городе Таганрог.

Мария Хоперская