В Славянске-на-Кубани из падения обломков БПЛА повреждены несколько зданий

В Славянске-на-Кубани еще по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА. Атака беспилотников произошла в ночь на 13 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах и на придомовых территориях. По двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему адресу повреждены кровля здания, хозпостройки и навес.

Погибших и пострадавших в этих случаях нет. На местах работают специальные и экстренные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода. Это привело к возгоранию автомобиля «ГАЗель». Пострадавших нет.

В течение прошедшей ночи российские системы ПВО перехватили над территорией Краснодарского края пять БПЛА, два — над Республикой Крым и еще два — над акваторией Азовского моря. Всего над восемью регионами России сбили 46 беспилотников.

Алина Зорина