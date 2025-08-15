В Шиловском районе Рязанской области ввели режим ЧС после взрыва на заводе
Оперативный штаб Рязанской области сообщил, что на территории Шиловского района введен режим чрезвычайной ситуации. 15 августа на заводе «Эластик» произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, еще 112 пострадали.
В сообщении оперштаба указано, что режим ЧС действует с 19:00 и до особого распоряжения в границах поселка Лесной. Документ предусматривает в том числе рекомендации, направленные на обеспечение общественного порядка, для руководителей правоохранительных органов и органов власти.
Примерно в 10:30 мск в пороховом цеху на заводе «Эластик» произошел пожар и взрыв. Как заявляло МЧС, спасательная операция будет проводиться круглосуточно. Спустя 11 часов после взрыва ведомство сообщило, что из-под завалов достали двух человек. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Причину взрыва следствие не называло.